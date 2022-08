Tokio (ots/PRNewswire) -Preisgekröntes Multi-Genre-Abenteuer mit über 200 Seiten handgezeichneter AnimationAniplex Inc. hat heute bekannt gegeben, dass das "Handmade Notebook Adventure" RPG Time: The Legend of Wright jetzt für Nintendo Switch und PlayStation®4 verfügbar ist. Der Titel ist derzeit auch auf den Plattformen Xbox Series X|S, Xbox One und Windows verfügbar und wird am 13. September auf Steam® erscheinen.Der neueste Trailerhttps://youtu.be/jnYnMORpP4wRPG Time: The Legend of Wright, das für 29,99 USD im Einzelhandel erhältlich ist, zeichnet sich durch einen einzigartigen, handgezeichneten Grafikstil aus, der den aufstrebenden Spieleentwickler Kenta darstellt, der sein eigenes, fantasievoll-nostalgisches RPG-Abenteuer in einem physischen Notizbuch aufzeichnet, das treffenderweise den Titel "The Legend of Wright" trägt. Auch wenn der Titel des Spiels den Begriff "RPG" enthält, können die Spieler in einer Welt aus Pappe und Briefpapier, die auf einem Schreibtisch verstreut ist, Minispiele aus verschiedenen Genres erleben, darunter Action, Abenteuer, Side-Scrolling-Shooter und Kommandokampfspiele.Im Laufe der 10-jährigen Entwicklungszeit und der 16-jährigen Konzeption von RPG Time: The Legend of Wright hat die einzigartig kreative Präsentation und die phantasievolle Vision des zweiköpfigen DeskWorks-Teams zu Auszeichnungen und Anerkennung auf zahlreichen Messen in der ganzen Welt geführt, unter anderem auf der Tokyo Game Show, der Taipei Game Show, dem BitSummit und der IndieCade.Assets für RPG Time: The Legend of Wright, einschließlich Screenshots und Gameplay-Clips, können über Dropbox HIER (https://www.dropbox.com/sh/67jjk1jsi9p24mf/AABE954O45C4fgmLM4uqIQEFa?dl=0) heruntergeladen werden.RPG Time: The Legend of Wright ist ab sofort für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Windows für 29,99 USD erhältlich und wird am 13. September auf Steam erscheinen. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website unter https://rpgtime-en.com/ oder auf Twitter unter https://twitter.com/RPGTimeEN.###Informationen zu AniplexAniplex, Inc. (mit Hauptsitz in Tokio, Japan), ist eine Abteilung von Sony Music Entertainment (Japan), Inc. und ein führender Anbieter von Anime-Inhalten und Musikproduktion und -vertrieb in Japan. Das ständig wachsende Programm des Unternehmens umfasst unter anderem folgende Shows: Sword Art Online, FULLMETAL ALCHEMIST: BROTHERHOOD, Fate/stay night [Unlimited Blade Works], Fate/Zero, Puella Magi Madoka Magica, March comes in like a lion, Blue Exorcist, KILL la KILL, Gurren Lagann, Monogatari series, anohana -The Flower We Saw That Day-, Cells at Work!, The Promised Neverland und Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1877900/RPG_Time_The_Legend_Wright.jpgPressekontakt:Aniplex Inc.,Project Promotion Group,Mayumi Aoyama,mayumi.aoyama@aniplex.jp / Marketing Group,Advertising Department 2,Yuki Nakadai,yuki.nakadai@aniplex.jpOriginal-Content von: Aniplex Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164013/5299876