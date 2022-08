NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BMW von 103 auf 102 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst George Galliers wertete das digitale Angebot namens Connected Drive in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positiv. Der Autobauer wolle mit den zu abonnierenden Funktionen etwa fünf Milliarden Euro umsetzen. Der Experte wies auf zu erzielende hohe Margen hin./bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2022 / 15:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005190003

BMW-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de