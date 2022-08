Nel stellte letzten Mittwoch die Quartalsergebnisse vor. Nach 200 MW Grossauftrag und 8 Mio EUR Order für H2-Tankstellen aus Europa seit Juli setzte der neue CEO Volldahl mit der Ankündigung Heroya's Kapazität auf 1 GW zu verdoppeln ein Ausrufezeichen, das die Q2 Zahlen in den Hintergrund drängte.Nach den Zahlen erstmal Ernüchterung. Die Kursparty erstmal zumindest "on hold" - zu gute Kursentwicklung im Vorfeld der Zahlen aufgrund der US-Förderungsentscheidung von 3,00 USD Steuergutschrift pro KG Wasserstoff zumindest in den Augen der Analysten. "Aufgrund der schwachen Quartalszahlen" und wegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...