Berlin (ots) -Matterport, Inc. (Nasdaq: MTTR) - Die Mehrheit der jungen Erwachsenen wünscht sich laut aktuellen Umfragen* ein Leben in den eigenen vier Wänden. Die junge Generation legt viel Wert auf Work-Life-Balance, Homeoffice und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Bei der Suche nach der passenden Immobilie beschleunigen digitale Zwillinge (https://matterport.com/de/was-ist-ein-digitaler-zwilling%3F) die Entscheidungsfindung: Mit dem direkten Zugriff auf alle relevanten digitalen Raumdaten wie 3D-Ansichten, schematische Grundrisse und interaktive Medieninhalte kann die Traumimmobilie schneller ausfindig gemacht werden.Das eigene Zuhause als Schutzraum in einer unsicheren WeltDas Streben nach Freiheit und die Erwartung der gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben stehen im Kontrast zu den zahlreichen gesellschaftlichen Umbrüchen und immer komplexeren und unvorhersehbaren globalen Entwicklungen. Junge Menschen haben auch einfach Angst vor explodierenden Mieten oder der Willkür der Vermieter:innen, die etwa aus Eigenbedarf kündigen. Das eigene Zuhause kann hier Geborgenheit und Beständigkeit bieten in einer Welt, in der Risiken und Gefahren komplex und dynamisch geworden sind - es markiert den "festen Platz" im Leben, die Trutzburg und den Ort des Rückzugs. Sich geborgen zu fühlen, gehört zu den elementarsten Sehnsüchten jedes Menschen. Geborgenheit ist ein Gefühl, das wir mit Behaglichkeit, Wärme, Schutz und Sicherheit verbinden. Auch ein eigener Garten spielt in der Wahrnehmung hierbei eine wichtige Rolle.Junge Menschen wollen lieber im Grünen lebenStadt oder Land? Bei dieser Frage haben die Jüngeren eine klare Präferenz. So würden 61 Prozent von ihnen lieber auf dem Land wohnen als in einem städtischen Gebiet, und 77 Prozent würden eine ruhige Lage einer zentralen vorziehen. Neben der Landidylle mit der Ruhe und der Beschaulichkeit verbindet rund die Hälfte von ihnen mit dem Umland vor allem auch bezahlbaren Wohnraum.Junge Menschen verbinden das Wohnen in einer eigenen Immobilie mit Begriffen wie "Wohlfühlen", "Wohlstand", "Sorglosigkeit" und "Coolness", Themen wie Nachhaltigkeit, Individualisierung und Digitalisierung stehen bei Ihnen besonders hoch im Kurs. Die Top-5-Ausstattungswünsche bezüglich der zukünftigen Immobilie sind ein Garten, ein Bad mit Fenster, Balkon oder Terrasse und eine Badewanne.Digitalisierung ist wichtigster Trend auf dem Immobilienmarkt"Die Digitalisierung spielt bei der Immobiliensuche mittlerweile die größte Rolle", stellt James Morris-Manuel, Geschäftsführer EMEA von Matterport (https://matterport.com/de/about-us), fest." Von Immobilienportalen im Internet über Google-Suchen bis hin zu virtuellen Besichtigungen per App über das Smartphone - insbesondere junge Menschen brauchen viele Auswahlmöglichkeiten und wollen sämtliche Informationen digital abrufen können." Das belegen auch die Ergebnisse einer aktuellen Befragung des US-Unternehmens Matterport (https://matterport.com/de/about-us) unter Immobilieninteressenten und Immobilienkäufern. Matterport hat sich auf die Erfassung von 3D Raumdaten spezialisiert und ist führend auf dem Gebiet der Digitalisierung und Indexierung der bebauten Welt.Digitale Zwillinge als Gamechanger bei der digitalen ImmobiliensucheDer digitale Zwilling (https://matterport.com/de/was-ist-ein-digitaler-zwilling%3F) gehört neben Grundriss und Fotos zu den Top 3 der wichtigsten Hilfsmittel bei der Immobiliensuche, das gaben 25 Prozent der 18 bis 25-Jährigen und 21 Prozent der 26 bis 41-Jährigen als Antwort an. "Digitale Zwillinge (https://matterport.com/de/merkmale-des-digitalen-zwillings) sorgen für eine hohe Transparenz bei der Immobiliensuche und beim Immobilienkauf", so James Morris-Manuel. "In Kombination mit unseren zusätzlich angebotenen Services, wie schematische Grundrisse, virtuelle Touren und interaktive Medieninhalte erhalten Eigentümer:innen, Makler:innen, Investierende und Interessierte direkten Zugriff auf alle relevanten digitalen Inhalte." Die virtuelle Vermessung im digitalen Zwilling von Matterport eröffnet neue Service-Welten für Immobilienobjekte.Türen, Wände, eingebaute Elemente können vermessen werden, um sich vorhandene Einrichtung und Dekoration in der angebotenen Immobilie besser vorstellen zu können. Interessierte haben so die Möglichkeit, das Objekt gedanklich einzurichten, bevor ein verbindliches Angebot abgegeben und ein Verkauf abgewickelt wird.Virtuelle Besichtigungen beschleunigen ImmobilienverkäufeAuch die Matterport-Studie bestätigt diesen Trend: 35 Prozent der befragten Personen zwischen 18 und 41-Jährigen suchen am liebsten online nach passenden Immobilien, wobei sogar 39 Prozent mehr Zeit mit Inseraten verbringen, die virtuelle 3D-Touren anbieten. Fast die Hälfte (47 Prozent) der digital besonders affinen Zielgruppe der 18 bis 25- Jährigen gaben an, dass das Inserat der erworbenen Immobilie auch eine virtuelle 3D-Tour enthalten hat. Fast 90 Prozent aller befragten Personen bestätigten, dass eine virtuelle Besichtigung ein wichtiges oder sehr wichtiges Kriterium bei ihrer Kaufentscheidung war; das wiederum unterstreicht, welchen hohen Stellenwert ein digitaler Zwilling (https://matterport.com/de/was-ist-ein-digitaler-zwilling%3F) mittlerweile beim Immobilienkauf bekommen hat. So überrascht es auch nicht, dass über 60 Prozent der Studienteilnehmer:innen aus der Gruppe der 18 bis 25-Jährigen geantwortet haben, dass sie ein Angebot für eine Wunschimmobilie auch dann abgeben würden, wenn sie nur eine 3D-Tour durch das Objekt gemacht hätten.Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die junge Generation konservativ denkt, wenn es um Wohnträume geht. Eine eigene Immobilie ist auch bei ihnen fester Bestandteil der Lebensplanung und der Beweis, es materiell geschafft zu haben. Die Welt, in der sie aufgewachsen sind, empfinden viele von ihnen als brüchig und wandelbar, deswegen ist neben dem Engagement für Gerechtigkeit und soziales Engagement insbesondere auch Besitz und Wohlstand überdurchschnittlich erstrebenswert. Die digitalisierte Immobiliensuche zur Verwirklichung ihrer Träume spielt mittlerweile eine wichtige Rolle und wird die digitale Transformation der Immobilienwirtschaft weiter vorantreiben.*Aktuelle Studie (https://jobs.meinestadt.de/deutschland/stellenanzeigen-aufgeben/presse/2022/wohnwuensche-der-juengeren) des Regionalportals meinestadt.de: In Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut respondi wurden im Januar 2022 3.000 Personen zwischen 18 und 31 Jahren zum Thema "Wohnwünsche der Jüngeren" befragt.Aktuelle Studie von Matterport, die im Juni 2022 mit 1802 Teilnehmern durchgeführt wurde, die in Deutschland ein Haus besitzen oder vor kurzem gekauft haben.Pressematerial steht Ihnen hier zum Download (https://www.picdrop.com/publiclink/YE4At4DVpW) zur Verfügung!Über Matterport:Matterport, Inc. (Nasdaq: MTTR) ist führend bei der digitalen Transformation der gebauten Welt. Unsere bahnbrechende Geodatenplattform verwandelt Gebäude in Daten, um nahezu jeden Raum wertvoller und zugänglicher zu machen. Millionen von Gebäuden in mehr als 177 Ländern wurden in immersive digitale Zwillinge von Matterport verwandelt, um jeden Teil des Lebenszyklus von Gebäuden zu verbessern - von der Planung, dem Bau und dem Betrieb bis hin zur Dokumentation, Bewertung und Vermarktung.