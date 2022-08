Mit einer Ausnahme stellte Apple seit Erscheinen des ersten iPhones jedes Jahr im September eine neue Generation seiner Smartphones vor. Auch in diesem Jahr wird es wohl beim gewohnten Rhythmus bleiben. Aktuell kursieren Gerüchte durch das Netz, wonach schon der genaue Erscheinungstermin bekannt sei.Zurückzuführen sind die auf den Bloomberg-Redakteur Mark Gurman, der in der Vergangenheit mit seinen Leaks schon öfter direkt ins Schwarze getroffen hat. Jener schrieb zuletzt, dass Apple (US0378331005) bereits am 7. September ein Launch-Event für die neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...