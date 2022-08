Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF Holland ist bei der Übernahme des schwedischen Bremsenherstellers Haldex am Ziel. Zum Ende der Annahmefrist am 16. August hätten die Haldex-Aktionäre rund 68,35 Prozent der Papiere angedient, wie das im Nebenwerteindex SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte.Zusammen mit den bereits gehaltenen 25 Prozent kontrolliert SAF Holland demnach gut 93 Prozent der Haldex-Aktien. Das Übernahmeangebot hatte unter der Voraussetzung gestanden, dass SAF Holland 90 Prozent ...

