Leichte Kursgewinne verzeichnen zur Stunde die Titel im Euro Stoxx 50-Index . Der Auswahlindex steigt deutlich um 0,43 Prozent. Die privaten und institutionellen Investoren an den Börsen in der Eurozone zeigen sich gegenwärtig überwiegend in Kauflaune. Der Euro Stoxx 50 legte leicht um 0,43 Prozent zu.

Den vollständigen Artikel lesen ...