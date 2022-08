Mit 8,9 % sind die Verbraucherpreise im Juli so stark gestiegen wie bisher noch nie seit Bestehen des Euros. Im Juni hatte die Teuerung bei 8,6 % gelegen. Vorangetrieben wurde die Inflation im Juli vor allem von den Energiepreisen, die 39,6 % zugelegt haben. Immerhin war der Anstieg damit schwächer als im Vormonat, dafür hat sich aber die Aufwärtsdynamik bei Lebens- und Genussmitteln verschärft.



Auch wenn damit zu rechnen ist, dass insgesamt das Momentum des Preisauftriebs langsam nachlassen wird, dürfte eine weitere Zinserhöhung bei der nächsten EZB-Sitzung am 8. September so gut wie sicher sein.



Oliver Kantimm, Redaktion "Der Aktionärsbrief", www.bernecker.info





