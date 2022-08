Der norwegische Wasserstoff-Spezialist Nel hat sich von allen Aktien am amerikanischen Start-up Nikola getrennt. Das geht aus einer Stimmrechtsmitteilung an die Osloer Börse hervor. Darüber hinaus erhöhte sich das Grundkapital des Unternehmens aufgrund von Optionen, die die eigenen Mitarbeiter vor Kurzem ausübten. Nikola Start-up Nel hat gut 1,1 Millionen Aktien am Start-up veräußert. Den Norwegern fließen somit 7,5 Millionen Dollar zu. Vor dem Börsengang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...