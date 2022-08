Soeben hat Bundeskanzler Olaf Scholz bekannt gegeben, dass die Bundesregierung die Mehrwertsteuer auf Gas auf 7% senken wird. Er erwarte, so Scholz, dass die Gasversorger diese Senkung 1:1 an die Konsumenten weiter gegeben werde (bisher beträgt die Mehrwertsteuer auf Gas 19%). Diese Senkung sei notwendig, damit "das Land zusammen bleibt", so Scholz. Die neue Regelung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...