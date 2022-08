Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der zehnjährigen Bunds sind erstmals seit dem 25.07. wieder über die 1,0%-Marke gesprungen, sie liegen jetzt bei 1,11%, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Auf den ersten Blick möge man dies als ein Zeichen einer größeren Risikofreude ansehen. Aber der gleichzeitige kräftige Rückgang bei den Aktien sei ein Hinweis auf die umgekehrte Kausalität: Der Anstieg der Renditen habe die Aktieninvestoren dazu veranlasst, Unternehmensbeteiligungen abzustoßen, was üblicherweise mit einer steigenden Risikoaversion in Verbindung gebracht werde. Auch in den USA seien die langfristigen Renditen gestiegen, die zehnjährigen T-Notes würden nunmehr bei 2,89% rentieren und das dürfte zu den höheren Renditen der Bunds beigetragen haben. ...

