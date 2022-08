London (www.fondscheck.de) - Vanguard legt heute zwei neue Exchange Traded Funds (ETF) mit Fokus auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) auf, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF und der Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF sind so konzipiert, dass sie als Kernbausteine für ESG-bewusste Portfolios dienen. Die neuen Produkte sind Teil der ersten Runde einer gezielten Erweiterung von Vanguards ETF-Palette für Anleger, die bewusst im Einklang mit ihren Werten investieren wollen. ...

