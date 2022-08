Die Kreuzfahrtgesellschaften haben zwei wirklich raue Jahre hinter sich. Während das operative Geschäft bis Ende des vergangenen Jahres fast komplett auf null schrumpfte, kletterten die Kurse der Aktien an der Börse bis vergangenen Herbst stark. Die Notierungen erreichten nicht das Pre-Pandemie-Niveau, aber die Erholung war signifikant für ein Geschäftsmodell im Leerlauf.Mit der rasanten Rückkehr des operativen Geschäfts in diesem Jahr rauschten die Aktien im Gegenzug in die Tiefe. Auf den ersten Blick eine überraschende Entwicklung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...