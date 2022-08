Heute geben wir ein Update zu unserer DAX-Short Spekulation. Wir sind bei einem DAX-Stand von ca. 13.350 Punkten mit der ersten Tranche eingestiegen und hatten mehrere Nachkauftranchen angekündigt. Die Sommerrally an den Börsen lässt auch das deutsche Börsenbarometer weiter steigen. Langsam nähern wir uns den 14.000 Punkten. Beim ersten Versuch die Marke zu nehmen hat sich der DAX den Kopf gestoßen und ist direkt über 300 Punkte gefallen. Aktuell läuft der zweite Anlauf. Lesen Sie in unserem Update zur DAX Spekulation die Details, wie wir die Situation einschätzen und auf welchem Niveau wir den nächsten Zukauf planen.



