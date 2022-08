Das Biontech-Papier hat am gestrigen Mittwoch mehr als fünf Prozent verloren Kritische Analystenschätzungen belasten den Kurs. Langfristig könnte unter anderem die Krebsforschung die Aktie beflügeln.

Die Biontech-Aktie hat erneut deutlich nachgegeben und notiert nun bei 150,30 Euro. Das ist so niedrig wie zuletzt Anfang Juli. Grund dafür ist die kritische Einschätzung des Analystenhauses Cowen. Die Analysten schreiben in einer neuen Einschätzung, dass die Nachfrage nach Corona-Impfstoffen in den nächsten zwei bis drei Jahren das Ausmaß von Grippeimpfungen erreichen werde. Biontech könne diese Lücke zunächst nicht kompensieren, die Umsätze dürften laut Cowen im Jahr 2024 sechs, im Jahr darauf nur noch vier Milliarden Dollar betragen. Zum Vergleich: 2021 haben die Mainzer mehr als 19 Milliarden Dollar umgesetzt - der absolute Großteil davon mit Covid-19-Impfstoffen.

Mit dieser Einschätzung ist Cowen nicht alleine. Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Biontech bereits Anfang August von 350 auf 312 Dollar (307 Euro) gesenkt, ihre Einstufung allerdings auf "Buy" belassen. Das Biotechunternehmen sei beim Umsatz im zweiten Jahresviertel hinter den Erwartungen zurückgeblieben, begründete Berenberg-Analyst Zhiqiang Shu seine Entscheidung. Doch die Mainzer seien mit Blick auf das Gesamtjahr auf einem guten Weg. Shu erwartet, dass sich die Auftragsbücher wieder füllen dürften, sollten Booster-Vakzine die Zulassung erhalten. Die Zulassung erwarten Marktbeobachter voraussichtlich im September.

Kommt es so wie erwartet, dürfte das die Aktie beflügeln. Biontech könnte unverzüglich liefern, denn die Produktion eines an BA.1 angepassten Vakzins läuft bereits seit dem Frühjahr. Zudem erprobt Biontech ein weiteres Update seiner Impfstoffe auf die aktuelle BA.5 Variante. Darüber hinaus stehen vor allem für langfristig orientierte Anleger potenzielle Innovationen im Fokus. Biontech ist dahingehend breit aufgestellt. Unter anderem forscht das Biotechnologieunternehmen an Krebsmedikamenten, das birgt Aufwärtspotenzial.

Die Biontech-Aktie durchläuft seit mehreren Monaten einen anhaltenden Seitwärtstrend. Von insgesamt 16 Analysten, die Biontech covern, sagen zehn "Halten" und sechs "Kaufen". Es findet sich aktuell keine Verkaufsempfehlung. Das mittlere Kursziel der Marktbeobachter liegt bei 219,73 Euro. Am unteren Ende der Preisspanne stehen rund 160 Euro, dem gegenüber ambitionierte 359 Euro.

Das KGV auf Basis des erwarteten Nettogewinns für 2022 beträgt dadurch extrem günstige 4. Im Vergleich dazu: US-Konkurrent Moderna wird aktuell zum 6-Fachen und damit etwas teurer gehandelt. Optimisten sehen darin eine Einstiegschance.

(tl) für die wallstreet:online Redaktion

