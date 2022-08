Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Delivery Hero hat am Dienstag eine optimistische Prognose gegeben. In einer ersten Reaktion stieg die Aktie des Unternehmens stark an. Am Tag darauf gab sie einen Teil der Gewinne allerdings wieder ab. Dafür sorgte ein kritischer Handelsblatt-Artikel. Ob ...