Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Trendfolger Michael Proffe kümmert sich in der Regel um Megatrends, also Aktien, die teils über Jahrzehnte steigen. Diesmal geht es um die Banken. Laut Proffe ein Sektor, um den Anleger einen großen Bogen machen sollten. In den vergangenen 22 Jahren schnitten in Deutschland Institute wie die Deutsche Bank und die Commerzbank deutlich schlechter ab als der DAX. Auch in der Schweiz zeigt sich ein ähnliches Bild. Anders sieht es in den USA aus. Dort können Anleger mit Bankaktien durchaus Geld verdienen. In welchen Sektoren sich allerdings wesentlich mehr Megatrends finden lassen, erfahren Sie im folgenden Interview. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf