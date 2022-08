Neustadt an der Weinstraße (ots) -Das Information Security Management System (ISMS) der 8com GmbH & Co. KG wurde für den Kernbereich Security Operations Center (SOC) nach ISO 27001 auf Basis von BSI IT-Grundschutz erfolgreich zertifiziert.Industrie 4.0: Ein beliebtes Ziel für Cyberkriminelle. Kein Tag vergeht mehr ohne neue Hiobsbotschaften über gehackte Behörden, Versorgungsunternehmen oder weltweit tätige Milliardenkonzerne. Je komplexer IT-Infrastrukturen im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung werden, desto schwieriger gestaltet sich die Herausforderung, diese Systeme permanent vor Bedrohungen zu schützen. Hier kommen Managed Security Service Provider (MSSP) wie 8com ins Spiel, um haltlos überforderte IT-Abteilungen zu entlasten.Mit seinem Cyber Defense Center schützt 8com GmbH & Co. KG die sensiblen digitalen Infrastrukturen seiner Kunden vor Cyberangriffen. Nach eingehender Prüfung des Information Security Management Systems (ISMS) des Unternehmens wurde das Herzstück von 8com, das Security Operations Center (SOC), nun nach ISO 27001 auf Basis des BSI IT-Grundschutz zertifiziert. Diese Zertifizierung belegt, dass die Maßnahmen zur Informationssicherheit bei 8com international anerkannten Standards entsprechen. Damit kommt 8com dem gestiegenen Sicherheitsbedarf seiner Kunden nach und positioniert sich als einer der wenigen MSSP am Markt, deren Kernbereich den strengen Anforderungen nach BSI IT-Grundschutz genügt.IT-Sicherheit auf höchstem NiveauAuf der Suche nach einem Dienstleister, der IT-Systeme vor den Angriffen Cyberkrimineller schützt, fällt es Interessenten häufig schwer, eine Auswahl zu treffen. Dabei kann eine Zertifizierung auf Basis von BSI-Grundschutz, der einen umfangreichen Leitfaden zur Absicherung digitaler Systeme bereithält, Unternehmen als aussagekräftiges Entscheidungskriterium dienen. Die Zertifizierung des Kernbereichs SOC garantiert den Kunden von 8com neben gründlich geprüften Sicherheitsstandards auch für die Zukunft einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. So stellt 8com als sein eigener SOC-Kunde sicher, dass seine Managed Services höchste Ansprüche erfüllen.SOC: Schutz vor CyberangriffenAls Managed Security Service Provider schützt 8com mit seinem Security Operations Center die gesamte IT-Infrastruktur seiner Kunden, um Cyberangriffe schnellstmöglich zu erkennen und abzuwehren. Erfahrene Analysten und Operatoren übernehmen die Beurteilung von Alarmen und leiten selbständig Abwehrmaßnahmen in die Wege. Die Managed Security Services des 8com SOC ermöglichen es Unternehmen, sicher zu arbeiten, ohne die Produktivität einschränken zu müssen.Weitere Information erhalten Sie unter: www.8com.deÜber die 8com GmbH & Co. KGDas 8com Cyber Defense Center schützt die digitalen Infrastrukturen seiner Kunden effektiv vor Cyberangriffen. Dazu vereint 8com zahlreiche Managed Security Services wie Security Information and Event Management (SIEM), Endpoint Detection and Response (EDR) mit Incident Response und Vulnerability Management unter einem Dach. Verschiedene Penetrationstests und Security-Awareness-Leistungen runden das Angebot ab.8com gehört zu den führenden Anbietern von Awareness-Leistungen und Informationssicherheit in Europa. Seit 18 Jahren ist das Ziel von 8com, Kunden bestmöglich vor Cyberangriffen zu schützen und gemeinsam ein ökonomisch sinnvolles, aber trotzdem hohes Informationssicherheitsniveau zu erzielen. Durch die einzigartige Kombination aus technischem Know-how und direkten Einblicken in die Arbeitsweisen von Cyberkriminellen können die Cyber-Security-Experten bei ihrer Arbeit auf fundierte Erfahrungswerte zurückgreifen.Pressekontakt:Quadriga Communication GmbHFelicitas Krauskraus@quadriga-communication.de030 / 3030 8089 - 148com GmbH & Co. KGEva-Maria Nachtigalleva-maria.nachtigall@8com.de06321 / 48 446 - 2022Original-Content von: 8com GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111447/5300158