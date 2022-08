Sie sind zurück: Die Kleinanleger schlagen wieder zu. Welche Aktien stehen dieses Mal auf der Favoritenliste der Meme-Gang?

Die von Vanda Research zusammengestellten Daten zeigen, dass Kleinanleger in der vergangenen Woche durchschnittlich 1,36 Milliarden US-Dollar pro Tag in US-Wertpapiere investiert haben. Das berichtet CNBC. Vanda Research wies darauf hin, dass ein Großteil dieses Geldes in börsengehandelte Fonds floss, stellte aber auch fest, dass die WallStreetBets-Crowd ihre Beteiligung "hochgefahren" habe.

Am deutlichsten lässt sich das an der jüngsten Rallye der Meme-Aktie Bed Bath & Beyond sehen, die auf Monatssicht um fast 300 Prozent zulegte. Andere klassische Meme-Aktien wie AMC und GameStop sind im August ebenfalls stark gestiegen.

"Die Wallstreetbets-Community hat ihre Beteiligung weiter erhöht ... was den aktuellen Aufwärtstrend bei US-Aktien zusätzlich unterstützt", zitiert CNBC Lucas Mantle, Analyst bei Vanda Research.

Vanda stellte fest, dass das Handelsvolumen bei Bed Bath & Beyond in den vergangenen fünf Tagen um 350 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen ist. Auch bei Disney, Trade Desk, Sea und Rivian habe sich das Handelsvolumen in dieser Zeit mehr als verdoppelt. Gleiches gelte für Plug Power, Roblox, DraftKings und Affirm.

"Die Privatanleger sind wieder einmal sichtbar, da sowohl die Barkäufe als auch die Call-Optionsvolumina auf mehr als das 70-fache ihres Allzeitdurchschnitts gestiegen sind", so der Analyst Mantle. "Vor dem jüngsten Anstieg wurden etwa 35 Prozent der ausstehenden Bed, Bath & Beyond-Aktien short gehalten, was die Aktie zu einem erstklassigen Squeeze-Kandidaten macht."

So verzeichnete Bed Bath & Beyond in der vergangenen Woche Zuflüsse von Kleinanlegern im Wert von 136,13 Millionen US-Dollar.

Tesla führte diese Liste mit Nettokäufen in Höhe von 568,92 Millionen US-Dollar an. Weitere Titel sind AMD, Apple, Amazon und Nvidia.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US0079031078,US0231351067,US0378331005,US0758961009,US67066G1040,US2546871060,US72919P2020,US88339J1051,US81141R1005,US26142R1041,US00827B1061,US7710491033,US76954A1034