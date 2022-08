Tencent verzeichnet ersten Quartalsverlust aller Zeiten!

Werbung



Der chinesische Softwaregigant Tencent hat momentan schwer mit den andauernden wirtschaftlichen Schwierigkeiten in China zu kämpfen und verzeichnet den ersten Quartalsverlust in der Geschichte des Unternehmens. Außerdem: Wir stellen Ihnen unsere hauseigene Zertifikate-Akademie vor. Geballtes Fachwissen im Bereich Zertifikate und mehr.



Der chinesische Internet-Konzern Tencent hat schwer zu kämpfen. Nicht nur der andauernde bzw. immer wiederkehrende Lockdown in China, sondern auch die Regulierungen der Regierung treffen den Software-Riesen schwer. Gerade die massiven Einschränkungen von Spielzeiten an Konsolen für Minderjährige spielen eine große Rolle in der derzeitigen Krise Tencent's. Somit kommt es doch wenig überraschend, dass Tencent im vergangenen Quartal ein Umsatzminus von 3% auf 134 Milliarden Yuan verzeichnete. Auch der Nettogewinn reduzierte sich um knapp 56% auf 18,6 Milliarden Yuan. Dementsprechend regierte die Aktie und viel zwischenzeitlich auf ein Minus von 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahreshoch. Um dem weiteren Druck der Regierung zu entkommen, die weiterhin versucht, großen Softwareunternehmen die Macht zu entziehen, hat Tencent angekündigt, die bestehenden Anteile in Höhe von 24 Milliarden US-Dollar am Essenslieferant Meituan verkaufen zu wollen. Tencent ist unter anderem weiterhin an Snapchat, Spotify, Tesla und Activision Blizzard beteiligt.





Sie interessieren sich für Derivate, Zertifikate und/oder Optionsscheine unterschiedlicher Art und ihre Funktionsweise? "Eine Investition in Wissen bringt noch immer die besten Zinsen." Dies hat schon Benjamin Franklin vor langer Zeit gesagt. In unserer hauseigenen Zertifikate-Akademie der HSBC können Sie sich über einzelne Funktionsweisen und Produkte als auch über praktisch anwendbare Strategien informieren. Kompakt und übersichtlich können Sie kostenfrei die Unterlagen von über 8 Jahren ganz einfach und bequem als PDF herunterladen. Und falls Sie gerade keine Zeit haben: Die PDF können Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt und ohne Internetverbindung studieren.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



