DJ PTA-News: startup300 AG: Management-Buy-out bei Pioneers - startup300 AG verkauft ihre Anteile

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Linz (pta021/18.08.2022/14:20) - Wien/Linz, 18.08.2022. Die Innovationsberatung Pioneers optimiert die Gesellschafterstruktur für den geplanten, ambitionierten Wachstumskurs. Die startup300 AG verkauft ihre Anteile an Thomas Gabriel und Anton Schilling, die somit die vollen 100% des "Corporate Innovators" übernehmen. Die neue Shareholder-Struktur ermöglicht es, weitere Partner an Bord des Beratungsunternehmens zu holen und die Positionierung im Bereich Innovationsstrategie & Venture Building zu stärken.

Der erste Schritt dieser geplanten Umstrukturierung wurde bereits 2020 durch die Ausgründung von Pioneers aus der startup300 AG und die damit einhergehende Anteilsübernahme durch Gabriel und Schilling gelegt. startup300 traf die strategische Entscheidung, sich von operativen Beratungseinheiten zu trennen und auf Startup-Beteiligungen zu re-fokussieren. Im ersten Schritt waren 74% von Pioneers an Gabriel und Schilling gegangen. "Die startup300 AG bot eine wichtige Startrampe für die Ausgründung, ermöglichte die Neuausrichtung und Fokussierung und unterstützt nun auch unsere nächsten Schritte in Richtung Wachstumskurs", so Anton Schilling, Managing Partner von Pioneers.

Innovationsstrategie & Venture Building Unternehmen müssen sich ständig innovativ weiterentwickeln, um ihr langfristiges Bestehen am Markt abzusichern und ihr Wachstumspotenzial auszuschöpfen. Um dies zu erreichen, setzen viele Unternehmen, zusätzlich zu traditionellen Strategien, auf "New Venture Building", dem Aufbau von innovativen Geschäftsmodellen. Pioneers will dabei die strategische Verankerung sowie die Umsetzung von Ventures sicherstellen. "Wir sehen in den meisten Unternehmen stark verstreute Innovations-Initiativen, die von der Corporate Governance erdrückt werden und kaum Wachstumspotentzal bieten. Es gibt daher auch kaum best-practices, die nachhaltige Returns erwirtschaften. Mit unserem Ansatz wollen wir die strategische Verankerung sicherstellen und die notwendigen Ressourcen sowie Freiheiten für Neues schaffen, um langfristige Werte für People, Planet und Profit zu erzielen", sagt Thomas Gabriel, Managing Partner bei Pioneers

Die Kombination aus strategischer Ausrichtung, intelligenter organisatorischer Set-ups sowie Umsetzungskompetenz für Ventures sind die wesentlichen Erfolgsfaktoren bei Pioneers. Erst kürzlich hat Pioneers mit dem Programm Pioneers.Peak eine weitere Initiative zu Corporate Venture Building ins Leben gerufen und konnte unter anderen OMV und Porsche Holding Salzburg als Kunden gewinnen. Um diesen Ansatz zu skalieren, soll nun durch Partnermodelle das zukünftige Wachstum von Pioneers sichergestellt werden.

Ein besonderer Fokus wird mit Pioneers.Climate auf die Kombination von Innovation und Nachhaltigkeit gelegt.

Über Pioneers

Pioneers entwickelt innovative und unkonventionelle Lösungen für etablierte mittelständische und große Unternehmen. Das Ziel von Pioneers ist die Förderung von Innovation in Unternehmen, um nachhaltiges Wachstum für Unternehmen zu ermöglichen. Dabei entstehen Werteversprechen für deren Kunden und die Umwelt. Pioneers unterstützt von der Innovationsstrategie bis zur Umsetzung von einzelnen Innovationsinitiativen, dabei baut Pioneers Brücken zwischen Startups, Unternehmen, Investoren und kreativen Köpfen. Erfolgreiche Innovationsprojekte wurden in der Vergangenheit unter anderem mit ÖBB, STRABAG oder ANDRITZ durchgeführt, weitere Kunden sind Airbus, Porsche, Daimler, Visa, Vattenfall oder Booking.com. Mit Pioneers.Climate hat Pioneers einen Fokus auf Innovation für Sustainability Herausforderungen gesetzt.

(Ende)

Aussender: startup300 AG Adresse: Peter-Behrens-Platz 10, 4020 Linz Land: Österreich Ansprechpartner: Bernhard Lehner Tel.: +43 680 442 74 95 E-Mail: bernhard.lehner@startup300.at Website: www.startup300.at

ISIN(s): ATSTARTUP300 (Aktie) Börsen: direct market plus in Wien

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1660825243950 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2022 08:20 ET (12:20 GMT)