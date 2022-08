DJ Philly-Fed-Index im August höher als erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Die Lage der Industrie in der Region Philadelphia hat sich im August deutlicher als erwartet verbessert. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia stieg auf plus 6,2 (Juli: minus 12,3) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf nur minus 5,0 prognostiziert. Liegt der Philly-Fed-Index über null, deutet dies auf eine positive Konjunkturentwicklung hin.

Die Besserung der Wirtschaftslage war breit angelegt, wobei der Preisdruck etwas nachließ. Der Index der Auftragseingänge erhöhte sich auf minus 5,1 (minus 24,8) Punkte, der Index der Beschäftigung auf 24,1 (19,4) Punkte und jener der Lieferfristen auf plus 2,7 (minus 10,2). Dagegen ging der Index der erzielten Preise auf 23,3 (30,3) Punkte zurück.

Der Philly-Fed-Index erfasst die Industrie in der Schlüsselregion im Nordosten und gilt als einer der wichtigsten Frühindikatoren für die US-Produktion.

