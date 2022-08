Von 2018 bis 2021 stieg der Umsatz von 164 Mio. € auf rd. 540 Mio. €. Klares Ziel ist die erste Milliarde, womit KATEK die Nr. drei in Europa hinter SCANFIL aus Finnland und Zollner (Deutschland) in den wichtigsten Sektoren rangiert. Auch die Batteriespeichertechnologie gehört dazu. Das Problem ist, wie erwähnt:KATEK verfügt über kein Pool-Projekt mit Breitenwirkung, womit man Schlagzeilen macht. Aber: 337 Mio. € Börsenwert für einen Zielumsatz in diesem Jahr von 605 Mio. € und ein KGV von 14,7 sind ein Schnäppchen. Wir verwenden diesen Ausdruck ungern, aber er trifft zu. Größter Aktionär ist Primepulse mit 59,1 %.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 33! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 33 u.a.:++ Comebackpotenzial bei DAX und Co.++ HENKEL - Nach Halbierung ein Kauf?++ UNITED INTERNET steht vor dem Umbruch++ Die Elite der Fondsmanager steht Gewehr bei Fuß++ VA-Q-TEC mit neuer Chance?++ Chip-Titel für SchnäppchenjägerDie Themen der Actien-Börse Nr. 33 u.a.:++ Comebackpotenzial bei DAX und Co.++ HENKEL - Nach Halbierung ein Kauf?++ UNITED INTERNET steht vor dem Umbruch++ Die Elite der Fondsmanager steht Gewehr bei Fuß++ VA-Q-TEC mit neuer Chance?++ Chip-Titel für SchnäppchenjägerIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info