Amazon hat angekündigt, die Gebühren für Händler:innen, die über den Amazon Marketplace verkaufen, zu erhöhen. Mit 35 Cent mehr müssen diese für das Weihnachtsgeschäft in den USA und Kanada rechnen. Wann folgen Deutschland und die EU-Länder? Die letzten sechs Wochen sind die wichtigsten im Onlinehandel, sowohl inzwischen bei uns als auch in den USA. Amazon hat jetzt für die "Holiday Season" genannte Zeit vom 15. Oktober 2022 bis zum 14. Januar 2023 angekündigt, einen saisonalen Aufschlag in Höhe von 35 Cent (wohlgemerkt US-Cent) zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...