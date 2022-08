Anfang August lieferte die BMW-Welt in München 18 goldene Exemplare des i3 aus. Mit ihnen endet die Ära eines Elektroautos, das technisch bereits vor zehn Jahren weiter war als viele der aktuellen Modelle. Lange Zeit wurde darüber diskutiert, Ende Juni 2022 war es dann zu meinem Bedauern so weit: In Leipzig liefen nach achteinhalb Jahren die letzten BMW i3 vom Band. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 250.000 Exemplare produziert, die in 74 Ländern der Welt Abnehmer fanden. Das macht den i3 laut BMW zum "weltweit erfolgreichsten Elektrofahrzeug im ...

