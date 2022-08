In den USA ist die Lage beim Thema Abtreibung schwierig. In einigen US-Bundesstaaten sind Abtreibung nur noch in Ausnahmefällen möglichen. Um einer ungewollten Schwangerschaft vorzubeugen, greifen die US-Bürger daher verstärkt zu Verhütungsmethoden. Dank einer Zulassung für die verlängerte Anwendung seiner Hormon-Spirale geht es für die Bayer-Aktie am Donnerstag leicht nach oben.Erst Anfang August ...

Den vollständigen Artikel lesen ...