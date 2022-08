Berlin (ots) -Bundesfamilienministerin Lisa Paus informiert sich am 23. August bei Jugendlichen aus der Gemeinde Teutschenthal über ihr Beteiligungsprojekt "jung.engagiert.Teutschenthal". Das Projekt wurde aus dem Förderprogramm AUF!leben - Zukunft ist jetzt. der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung unterstützt. Während des Besuchs berichten die Jugendlichen über ihr Projekt, ihre Möglichkeiten zur Mitbestimmung in der Gemeinde und ihre Erfahrungen mit den Einschränkungen während der Corona-Pandemie.Wir laden Sie herzlich zu diesem gemeinsamen Termin von Bundesfamilienministerin Lisa Paus und der Geschäftsführerin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS), Anne Rolvering, ein.Datum: Dienstag, 23. August 2022Uhrzeit: 11:30 Uhr bis 13.30 UhrOrt: Sportplatz gegenüber der Maerkerstraße 24,06179 Teutschenthal (Saalekreis, Sachsen-Anhalt)Begleitet wird der Projektbesuch von Jugendprojektberaterin Mandy Vater, von Julia Becher, Vorsitzende des Trägervereins NANGADEF e. V., sowie von Tilo Eigendorf, Bürgermeister der Gemeinde Teutschenthal. Nach einem Rundgang über den neu eingerichteten Jugendtreff, der allen Bürger:innen zur Verfügung steht, tauschen sich die Teilnehmenden in einer Gesprächsrunde aus.Über das ProjektIn Teutschenthal hat sich eine Gruppe Jugendlicher zusammengeschlossen, um das Leben vor Ort aktiv mitzugestalten und sich für ihre eigenen Interessen auf kommunaler Ebene einzusetzen. Aus eigenem Antrieb ist auf einer Fläche eine Sport- und Freizeitanlage entstanden, die im August eröffnet wird. AUF!leben ermöglicht die pädagogische Begleitung sowie die Anschaffung von Sportgeräten. Unterstützt wurde die Gruppe dabei über lokale Initiativen wie den ansässigen Verein NANGADEF e.V. mit seiner Projektgruppe "Gemeinsam ein Ziel". Die Anlage bietet Spiel- und Sportgelegenheiten und ist außerdem als zentraler Anlaufpunkt für die Gemeinde gedacht. Ein selbstgegründetes Jugendforum soll zukünftig die Interessen und Themen auf kommunaler Ebene vertreten. Dafür wurde auch zusätzlich ein digitaler Informationskanal realisiert.Über AUF!leben - Zukunft ist jetzt.Bisher wurden mit 6.000 Projekten über 280.000 Kinder und Jugendliche erreicht. AUF!leben - Zukunft ist jetzt. ist ein Programm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das Programm ist Teil des Aktionsprogramms Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche der Bundesregierung.www.auf-leben.orgAnmeldungBitte melden Sie sich zur Teilnahme bis spätestens Montag, den 22. August 2022, 15.00 Uhr, unter presse@dkjs an. Während des Termins stehen Bundesministerin Lisa Paus und die Geschäftsführerin der DKJS, Anne Rolvering, für O-Töne zur Verfügung.Pressekontakt:Für Rückfragen zum Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche kontaktieren Sie bitte das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ):E-Mail: presse@bmfsfj.bund.deTelefon: 030 206 55-10 61 oder -10 62Für Rückfragen zu AUF!leben - Zukunft ist jetzt. kontaktieren Sie bitte:Vicky ThielProgrammkommunikationDeutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS)E-Mail: vicky.thiel@dkjs.deTelefon: 0151 505 482 51Original-Content von: Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114440/5300315