HENSOLDT AG: Französische Tochtergesellschaft der HENSOLDT AG Ziel eines ernsthaften Cyberangriffs



18.08.2022 / 16:46 CET/CEST

Taufkirchen, 18. August 2022 - Die HENSOLDT Nexeya France S.A.S., eine französische Tochtergesellschaft der HENSOLDT AG, und ein Teil ihrer Tochtergesellschaften ("Nexeya"), ist in den letzten Tagen Ziel eines ernsthaften Cyberangriffs auf ihre IT-Infrastruktur geworden. Nach aktuellen Erkenntnissen sind hiervon beide Datencenter der Nexeya in Frankreich betroffen, wobei voraussichtlich in erheblichem Umfang Daten abgegriffen und Systeme verschlüsselt wurden. Der laufende operative Betrieb von Nexeya ist durch diesen Cyberangriff beeinträchtigt. Es ist unverzüglich eine umfassende Untersuchung des Vorfalls eingeleitet worden, in enger Kooperation mit den zuständigen Behörden. Gemeinsam mit internen und externen Experten sowie Datenforensikern arbeitet eine Taskforce daran, Herkunft, Umfang und Ausmaß des Angriffs zu verifizieren. Parallel wird mit Hochdruck daran gearbeitet, den laufenden operativen Betrieb der Nexeya schnellstmöglich wieder herzustellen. Die IT-Infrastruktur und Daten anderer Gesellschaften der HENSOLDT-Gruppe sind nach derzeitigen Erkenntnissen nicht betroffen.



