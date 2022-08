Xsolla, ein globales Handelsunternehmen für Videospiele, nimmt vom 22. bis 28. August in Köln, Deutschland, EU, an der Devcom und der Gamescom 2022, der weltweit größten Veranstaltung für Computer- und Videospiele, teil und präsentiert sie.

Xsolla veranstaltet am 22. und 23. August vier informative Vorträge auf der Devcom, darunter einen Vortrag von Präsident Chris Hewish. Darüber hinaus stellt Xsolla in Halle 2.2 der Gamescom, Stand Nr. A-040-B-049, und Devcom-Stand Nr. B1 aus, wo sich die Teilnehmer mit Xsolla-Experten treffen und eine Vorschau der neuesten Produkte und Lösungen sehen können, die den Handel mit Videospielen im Jahr 2022 beschleunigen sollen.

"Es ist mehr als aufregend, eine Plattform zu haben, um die Vision von Xsolla mit denen zu teilen, die genauso leidenschaftlich an der Gaming-Branche interessiert sind wie wir", sagte Chris Hewish, Präsident von Xsolla. "Wir freuen uns darauf, mit Menschen aus der ganzen Welt zu sprechen und sie zu treffen, die unsere Philosophie teilen, Spiele für alle verfügbar zu machen. Egal, ob Sie ein großer AAA-Spieler oder ein Indie-Spiel sind, das gerade am Anfang Ihrer Reise steht, wir sind hier, um Ihr Spiel und Ihr Unternehmen zum Erfolg zu führen."

Xsolla wird seine neuesten Lösungsfunktionen und Ankündigungen nächste Woche auf der Devcom und der Gamescom in Köln präsentieren und demonstrieren.

Bezahlstation von Xsolla

Die Bezahlstation von Xsolla führt bedeutende Aktualisierungen der Kernfunktionalität ein und ist das einzige plattformübergreifende Marken-Zahlungserlebnis für die Videospielbranche. Zu den Funktionen gehören ein optimierter Benutzerfluss für ein verbessertes Einkaufserlebnis, eine anpassbare Benutzeroberfläche, optimierte mobile Zahlungen und die vollständige Unterstützung mobiler Geldbörsen weltweit.

"Wir freuen uns, ein Erstanwender der neuen Zahlungslösung von Xsolla zu sein", sagte Mikhail Zakharenkov, Lead Producer bei Nexters. "Durch die Implementierung der neuen Bezahlstation in Hero Wars konnten wir das Zahlungserlebnis für unsere Spieler anpassen und haben mehr Transaktionen und höhere Konversionsraten gesehen, seit wir sie zu unserer Webversion für unsere Spieler weltweit hinzugefügt haben."

Weitere Informationen über die Xsolla-Bezahlstation finden Sie unter https://xsolla.events/gamescompaystation

Xsolla-Webshop für Handspiele

Die beliebte mobile Lösung von Xsolla bietet Entwicklern von mobilen Spielen jetzt mehr Möglichkeiten, ihre Marketingbemühungen zu verstärken und Benutzer direkt anzusprechen, indem sie erweiterte Bundles, personalisierte Online-Shop-Erlebnisse und einzigartige Werbeaktionen anbietet, die für Spieler weltweit personalisiert sind.

Weitere Informationen zum Xsolla-Webshop finden Sie unter https://xsolla.events/gamescomwebshop

Xsolla Multi-Platform Publishing

Xsolla Multi-Platform Publishing ist eine erweiterte Reihe von Funktionen für Entwickler von Handyspielen, um die Bereitstellung von Handyspielen auf dem PC und im Internet zu unterstützen. Mit einer benutzerdefinierten, gebrandeten Client-App und einem nahtlosen Ein-Klick-Authentifizierungstool können Entwickler von Handyspielen neue Spieler zu geringeren Anschaffungskosten erreichen und gleichzeitig die Spielerloyalität und den LTV erhöhen. Indem sie ihr Spiel auf neue Plattformen bringen, können Entwickler ihr Umsatzpotenzial steigern, indem sie nicht zahlende Spieler in zahlende Spieler umwandeln und ihre Spiele in unterversorgten Märkten und neuen Regionen monetarisieren.

Weitere Informationen über die Multi-Platform Publishing-Lösung von Xsolla finden Sie unter https://xsolla.events/gamescommpp

Xsolla Accelerator

Ein neues Finanzierungsprogramm, Xsolla Accelerator, ist jetzt für unabhängige Studios verfügbar, die früh in ihrem Entwicklungszyklus Beratung und Investitionsunterstützung der Spielebranche suchen. Spieleentwickler können sich für Bildungsprogramme bewerben, die von Branchenmentoren geleitet werden, um ihre Spiele- und Inhaltsproduktion mitzugestalten, und erhalten die Möglichkeit, einen Überbrückungsfonds von bis zu 100.000,00 USD zu erhalten, um sie auf die nächste Phase der Unternehmensbewertung und Investitionen vorzubereiten. Akzeptierte Entwickler erhalten außerdem exklusive Möglichkeiten, sich mit einem globalen Netzwerk von Publishern und Investoren zu verbinden.

Weitere Informationen zu Xsolla Accelerator finden Sie unter: https://xsolla.events/gamescommaccelerator

Xsolla Payouts

Egal, ob Sie ein Spieleentwickler sind, der bereit ist, Auszahlungen an Ersteller von nutzergenerierten Inhalten zu verarbeiten, eine E-Sport-Plattform, die ihre Spieler belohnt, oder ein Marktplatz, diese neue Lösung rationalisiert Massenauszahlungen an Hunderte oder Tausende von Einzelpersonen. Xsolla Payouts optimiert die Betriebseffizienz durch die Verwaltung mehrerer Verträge mit Benutzern und Erstellern von Inhalten, die Durchführung von Steuerinterviews, die Erleichterung der Steuerberichterstattung und die Bereitstellung der genauesten Kontostandsberechnungen.

Weitere Informationen zu Xsolla Payouts finden Sie unter: https://xsolla.events/gamescompayouts

Möchten Sie mehr über unsere leistungsstarken Flaggschiff-Commerce-Angebote erfahren, die mobilen Entwicklern ein einfaches und anpassbares Zahlungserlebnis bieten? Nachfolgend finden Sie unsere geplanten Redner-Sitzungen und die Möglichkeit, ein persönliches Treffen mit unserem Team auf der Devcom und der Gamescom zu buchen!

Montag, 22. August 12:00 Uhr 12:30 Uhr CET [Zum Kalender hinzufügen]

INTELLIGENTE ZAHLUNGSSTRATEGIEN ZUR STÄRKUNG DER SPIELEINNAHMEN

Zahlungen sind der grundlegende Aspekt erfolgreicher Spieleinnahmen machen Sie mit und erfahren Sie, wie Sie durch geschicktes Bezahlen mehr Spieler in mehr Gebieten erreichen, Gelegenheitsspieler in treue zahlende Benutzer verwandeln und Ihre Konversionsrate, LTV und ARPU optimieren können.

Montag, 22. August 15:00 Uhr 15:30 Uhr CET [Zum Kalender hinzufügen]

SIGNALE ZUR ZUKUNFT IM BEREICH MONETARISIERUNG VON MOBILEN SPIELEN LESEN

Erfahren Sie, wie Sie das Engagement Ihres Kundenstamms maximieren und Ihre Einnahmequelle steigern. Der Mobile-Commerce-Experte Mikka Luotio wird Best Practices für die Erstellung eines überzeugenden Webshops erörtern, was Sie verkaufen, wie Sie treue Kunden gewinnen und wie Sie Ihre Konversionsrate, LTV und ARPU mit dieser auf Mobilgeräte ausgerichteten Lösung, die für unseren sich verändernden Markt entwickelt wurde, steigern können.

Dienstag, 23. August 14:30 Uhr 15:00 Uhr CET [Zum Kalender hinzufügen]

SPRECHEN WIR ÜBER SPIELFINANZIERUNG

Begleiten Sie die Branchenveteranen Rami Ismail und Justin Berenbaum zu einem unterhaltsamen, ungefilterten Kamingespräch über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Spielefinanzierung. Lernen Sie aus Finanzierungserfolgen und Horrorgeschichten und erhalten Sie Einblicke in die verfügbaren Möglichkeiten, um Ihrem Studio zu helfen, seine Ziele vom Konzept bis zur Realität zu erreichen.

Dienstag, 23. August 17:00 Uhr 17:30 Uhr CET [Zum Kalender hinzufügen]

INDIE-GAMER: WER SIND SIE UND WIE VERKAUFEN SIE IHNEN IHR SPIEL?

Welche Spiele interessieren Indie-Gamer? Was ist der beste Weg, Ihre Spiele an sie zu verkaufen? Schließen Sie sich Chris Hewish, Präsident von Xsolla, an, wenn er wichtige Erkenntnisse aus unserer Forschung teilt und Indie-Spieleentwickler mit den Tools ausstattet, die sie für den Erfolg benötigen.

Buchen Sie ein Meeting auf der Devcom

Buchen Sie ein Meeting auf der Gamescom

Entdecken Sie mit den Experten für den globalen Spielhandel von Xsolla, wie sie Ihnen dabei helfen können, Ihren Handel mit Videospielen in der sich wandelnden Spielebranche auszubauen.

Weitere Informationenüber die Teilnahme an den Vortragsveranstaltungen und die Vernetzung mit Xsolla auf der Gamescom 2022 finden Sie auf https://xsolla.events/gamescompr

Über Xsolla

Xsolla ist ein weltweit tätiges Unternehmen für den Handel mit Videospielen und verfügt über ein solides, leistungsstarkes Angebot an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Videospielbranche entwickelt wurden. Seit der Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -publishern aller Größenordnungen geholfen, ihre Spiele weltweit und plattformübergreifend zu finanzieren, zu vermarkten, zu lancieren und zu monetarisieren. Als einer der innovativen führenden Akteure im Bereich des Handels mit Spielen verfolgen wir bei Xsolla den Auftrag, die inhärenten Komplexitäten von globalem Vertrieb, Marketing und Monetarisierung zu meistern, und unterstützen so unsere Partner dabei, mehr geografische Gebiete zu erreichen, mehr Umsätze zu generieren und Beziehungen mit Gamern weltweit herzustellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in Berlin, Seoul und anderen Städten auf der ganzen Welt. Xsolla unterstützt große Spieltitel wie Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und mehr.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen und mehr erfahren möchten, besuchen Sie bitte xsolla.com

