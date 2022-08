FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Merck KGaA auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 236 Euro belassen. Der Pharma- und Chemiekonzern habe im zweiten Quartal von einem starken organischen Wachstum profitiert und die Jahresziele angehoben, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daher revidiere er eine Gewinnprognosen ebenfalls nach oben. "Im Gegensatz zu einem großen Teil der deutschen Industrie sehen wir für Merck KGaA im Falle eines Gasnotstands in Deutschland nur ein geringes Versorgungsrisiko", ergänzte der Experte./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2022 / 15:09 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2022 / 15:31 / MESZ





ISIN: DE0006599905

