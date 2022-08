Bohrergebnisse von einer neuen Goldzone zeigen, dass Tocvan Ventures auch abseits bekannter Pfade noch mehr Edelmetalle auf dem Pilar-Projekt entdecken kann. Unterdessen ist auch eine Testmine denkbar, die bereits in einem Jahr in Betrieb gehen könnte.

Tocvan Ventures: Gute Ergebnisse aus neuer Goldzone

Tocvan Ventures (0,63 CAD | 0,49 Euro; CA88900N1050) hat neue Bohrergebnisse von seinem Pilar-Goldprojekt in der mexikanischen Provinz Sonora veröffentlicht. Demnach wurden insgesamt sieben Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.382 Metern niedergebracht, bei Dreien liegen nun die Laborresultate vor. Diese Bohrlöcher liegen in neuen, noch weitgehend explorierten Gebieten, etwa 600 Meter von der Hauptzone des Projekts entfernt. Laut CEO Brodie Sutherland zeigen sie eine "anormale Mineralisierung", was ein Hinweis darauf ist, dass auf diesem Gebiet mehr Gold und Silber zu entdecken ist. Die drei Bohrlöcher stießen dabei auf Strukturen, die auf eine unmittelbare Nähe zu einer hochgradigen Mineralisierung deuten. Das beste der drei Löcher (JES-22-67) wies dabei 0,4 g/t Gold über 30,5 Meter auf. Ein Teilabschnitt des Bohrkerns kam auf 1,5 Meter mit 7,6 g/t Gold. Nun stehen noch die Laborergebnisse von vier weiteren Bohrungen aus. Tocvan könnte hier auf eine völlig neue Goldzone ...

