Bei dem Treffen zwischen UN-Generalsekretär António Guterres, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan ging es nicht um diplomatische Wege aus dem Krieg, wie die türkische Delegation vollmundig und nicht ganz uneigennützig vorab behauptet hat. Dazu hätte der russische Aggressor mit von der Partie sein müssen, hätten Russland und die Ukraine in irgend einer Weise signalisieren müssen, dass sie womöglich von ihren Kriegszielen abrücken. Der Autokrat Wladimir Putin zerstörte sogar die Hoffnung auf kleine Fortschritte. Er ließ zum Beginn des Gipfels mitteilen, das Gebiet um das russisch kontrollierte Atomkraftwerk Saporischschja in der Südukraine werde nicht entmilitarisiert. Putin will offensichtlich auch die Gefahr eines nuklearen Unfalls nicht eindämmen. Trotz dieses Rückschlags ist das Treffen des Trios nicht überflüssig. Sie sind bereit, nach Auswegen zu suchen und verdeutlichen damit, dass Putin das nicht will.



