029 Group SE - Umfirmierung und Kapitalerhöhung im Handelsregister eingetragen. Launch der Website markiert den nächsten wichtigen Schritt in der Entwicklung der Gruppe als Hospitality- und Lifestyle-



18.08.2022 / 18:44 CET/CEST

Berlin, 18. August 2022. Die 029 Group SE (vormals firmierend als Mendarion SE, ISIN: DE000A2LQ2D0, WKN: A2LQ2D) gibt bekannt, dass die von der außerordentlichen Hauptversammlung der Mendarion SE am 10. August 2022 beschlossene Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage vom Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) am 17. August 2022 ins Handelsregister eingetragen worden ist. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt infolgedessen nun EUR 5,0 Mio. Die neuen Aktien aus der Sachkapitalerhöhung wurden von der Großaktionärin Apeiron Investment Group Ltd. gezeichnet, die als Sacheinlage Beteiligungen an mehreren Portfoliogesellschaften aus den Bereichen Hospitality und Lifestyle in die Gesellschaft eingebracht hat. Darüber hinaus wurde die ebenfalls auf der außerordentlichen Hauptversammlung beschlossene Namensänderung der Mendarion SE in 029 Group SE ins Handelsregister eingetragen. Damit ist die Umfirmierung der Mendarion SE in 029 Group SE vollzogen. Mit dem Eintrag der Kapitalerhöhung sowie der Umfirmierung vollzieht das Unternehmen einen wichtigen Schritt in seiner Unternehmensgeschichte. Unter dem neuen Namen 029 Group SE, welcher in seiner englischen Aussprache ("zero-two-nine") an das Glückshormon Serotonin anspielt, verfolgt die Gesellschaft als globale Investmentholding den Aufbau einer Hospitality- und Lifestyle-Plattform der nächsten Generation. Im Zuge dieses wichtigen Meilensteins hat die Gesellschaft auch ihre neue Website https://www.029-group.com/ ins Netz gestellt. Kontakt:

029 Group SE

Investor Relations

Lobeckstr. 36-40

10969 Berlin

ir@029-group.com

