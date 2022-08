DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Philly-Fed-Index im August höher als erwartet

Die Lage der Industrie in der Region Philadelphia hat sich im August deutlicher als erwartet verbessert. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia stieg auf plus 6,2 (Juli: minus 12,3) Punkte. Volkswirte hatten einen Anstieg auf nur minus 5,0 prognostiziert. Die Besserung der Wirtschaftslage war breit angelegt, wobei der Preisdruck etwas nachließ. Der Index der Auftragseingänge erhöhte sich auf minus 5,1 (minus 24,8) Punkte, der Index der erzielten Preise sank auf 23,3 (30,3) Punkte.

Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe niedriger als erwartet

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung ist in der Woche zum 13. August 2022 etwas niedriger als erwartet gewesen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel sie saisonbereinigt um 2.000 auf 250.000, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 260.000 vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert nach unten revidiert, auf 252.000 von ursprünglich 262.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt verringerte sich gegenüber der Vorwoche um 2.750 auf 246.750.

Russland verlegt Hyperschallraketen nach Kaliningrad

Russland hat drei mit Hyperschallraketen bestückte Kampfflugzeuge in seine Exklave Kaliningrad verlegt. Die Flugzeuge des Typs Mig-31i mit Kinschal-Raketen seien auf dem Stützpunkt Schkalowsk in Kaliningrad stationiert worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Donnerstag mit. Sie bildeten dort eine Kampfeinheit, die "rund um die Uhr einsatzbereit" sei.

Umfrage sieht Liz Truss im Rennen um Johnson-Nachfolge weiter vorn

Im Rennen um die Nachfolge des britischen Regierungschefs Boris Johnson liegt Außenministerin Liz Truss laut einer aktuellen Umfrage weiter deutlich in Führung. Die am Donnerstag veröffentlichte Umfrage für den Sender Sky News sieht Truss bei 66 Prozent und damit 32 Prozentpunkte vor ihrem Rivalen, dem früheren Finanzminister Rishi Sunak.

Serbien und Kosovo bei Spitzengesprächen in Brüssel

Wegen der neuen Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo hat die EU Gespräche mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic und Kosovos Regierungschef Albin Kurti geführt. "Die jüngsten Spannungen im Norden des Kosovo haben erneut gezeigt, dass es an der Zeit ist, Fortschritte in Richtung einer vollständigen Normalisierung der Beziehungen zu machen", schrieb EU-Chefdiplomat Josep Borrell am Donnerstag in einem Tweet. Borrell forderte von beiden Ländern, die einen EU-Beitritt anstreben, "offen und flexibel" zu sein.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab/jhe

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2022 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.