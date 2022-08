Es dürfte niemand ernsthaft damit gerechnet haben, dass Uniper plötzlich satte Gewinne aus dem Hut zaubern wird. Doch die jüngst vorgestellten Zahlen für das erste Halbjahr fielen noch einmal deutlich dramatischer aus, als sich viele das im Vorfeld vorgestellt hatten. Noch dazu fällt der Blick in die Zukunft mehr als düster aus. Die Reaktion an den Börsen darauf ließ nicht lange auf sich warten.Über zwölf Milliarden Euro an Nettoverlust ergaben sich bei Uniper im ersten Halbjahr. 6,5 Milliarden Euro seien dem Konzern zufolge auf die ...

