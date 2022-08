Das semi-private Luftfahrtunternehmen wird mit seinem global expandiertem Premium-Flugreisenangebot auf die Marktnachfrage reagieren

Aero Technologies, Inc., das Premium-Flugreiseunternehmen der nächsten Generation, das Strecken in den USA und Europa bedient, gab heute eine Kapitalerhöhung in Höhe von 65 Mio. USD bekannt, davon 50 Mio. USD als Serie-B-Finanzierung und 15 Mio. USD in Form von Wandelanleihen, was einer Post-Money-Bewertung von insgesamt 300 Mio. USD entspricht. Die Finanzierungsrunde wurde von AlbaCore Capital Group, einer der führenden alternativen Investmentfirmen in Europa, und den Altinvestoren Expa und Keyframe Capital gemeinsam geleitet, mit neuen Investitionen von Capital One Ventures.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220818005096/de/

(Photo: Business Wire)

Vom goldenen Zeitalter der Luftfahrt inspiriert und für das moderne Leben konzipiert, definiert Aero den semi-privaten Flugverkehr neu. Aero bedient Premium-Freizeitreisende über private Terminals und ergänzt das Reiseerlebnis mit personalisierten Concierge-Services von der Buchung bis zur Landung. Mit einer Flotte eleganter, schwarzer Flugzeuge bietet Aero seinen Gästen ein gehobenes, unkompliziertes Erlebnis zu ausgewählten Zielen in den USA und Europa. Die Mittel aus der Serie B werden für die globale Marktexpansion des Unternehmens verwendet, um die steigende Nachfrage auf bestehenden Strecken zu befriedigen. Derzeit bietet Aero von privaten US-Terminals in Los Angeles (Van Nuys) und San Francisco (SFO) Flüge nach Aspen, Los Cabos und Sun Valley sowie vom Londoner Flughafen Farnborough nach Ibiza, Mykonos und Nizza an.

"Ich freue mich sehr, die Kapitalerhöhung der Serie B von Aero bekannt zu geben, um das Wachstum weiter anzukurbeln und in neue Märkte zu expandieren. Der Erfolg von Aero in den letzten Jahren macht deutlich, dass die Kunden sowohl in den USA als auch in Europa auf das Aero-Reiseerlebnis gewartet haben", sagte Uma Subramanian, Chief Executive Officer von Aero. "Aero wächst schnell, und wir freuen uns darauf, das Aero-Erlebnis in den kommenden Monaten auf neue Märkte auszuweiten."

"Aero hat stets ein unvergessliches Flugerlebnis geboten und bewiesen, dass es im nächsten Kapitel der Premium-Flugreisen eine Vorreiterrolle einnimmt", sagte John Rapaport, Chief Investment Officer bei Keyframe Capital. "Aero hat eine wiedererkennbare Marke und einen durchdachten Jet-Service aufgebaut, den die Kunden lieben. Wir freuen uns darauf, auf den Erfolgen von Aero weiter aufzubauen und gemeinsam an der Gestaltung von globalen Flugreisen der nächsten Generation zu arbeiten."

Weitere Informationen und Updates finden Sie unter Aero.com.

Über Aero

Aero bietet Premium-Sitzplätze auf Direktflügen zwischen privaten Terminals in eigens dafür entwickelten 16-sitzigen Flugzeugen. Mit diesem Modell werden die Kosten und die Effizienz privater Flugreisen verbessert. Ob Urlaubsreise oder Wochenendausflug, lassen Sie sich von Aero dorthin bringen, wohin Sie wollen. Alle Flüge in den USA sind öffentliche Charterflüge, die von der hundertprozentigen Aero-Tochtergesellschaft USAC Airways 695 LLC (FAA Air Carrier Certificate 5U5A029Q) als Direktfluggesellschaft durchgeführt werden. Aero agiert als öffentlicher Charterbetreiber und indirektes Luftfahrtunternehmen gemäß Teil 380 der U.S. Department of Transportation Public Charter Regulations.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220818005096/de/

Contacts:

Morgan Kilmer

morgan@azionepr.com

+1 (816) 868-5229