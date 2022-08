Adval Tech Management AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Semesterbericht 2022: Adval Tech mit positivem EBIT und ausgeglichenem Unternehmensergebnis - trotz sehr schwieriger Marktbedingungen



19.08.2022 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Niederwangen, 19. August 2022, 7.00 Uhr - Unter sehr schwierigen Marktbedingungen erreichte die Adval Tech Gruppe im ersten Semester 2022 eine Gesamtleistung1) von 90,9 Mio. CHF (erstes Semester 2021: 90,4 Mio. CHF, +0,5%), einen Betriebsgewinn vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA1)) von 5,3 Mio. CHF (erstes Semester 2021: 9,7 Mio. CHF, -45,4%), ein Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT1)) von 1,5 Mio. CHF (erstes Semester 2021: 5,8 Mio. CHF, -74,6%) und ein Unternehmensergebnis in der Höhe von 0,0 Mio. CHF (erstes Semester 2021: 4,3 Mio. CHF). Die EBITDA-Marge betrug 5,8% (erstes Semester 2021: 10,7%). Die EBIT-Marge lag bei 1,6% (erstes Semester 2021: 6,4%). Auch die Adval Tech Gruppe blieb in der ersten Jahreshälfte 2022 von den massiven Störungen in den globalen Liefer- und Logistikketten nicht verschont. Der Ausbruch des Krieges in der Ukraine Ende Februar hatte die bereits schwierige Situation nochmals deutlich verschärft. Die Verknappung der Rohstoffe und einzelner Elektronik-Komponenten sowie die damit verbundenen fehlenden Verfügbarkeiten hatten massive Auswirkungen auf die Produktionsvolumen und die Warenflüsse in der Automobilindustrie, insbesondere in Europa. Die Sicherstellung der Rohstoffe war auch für Adval Tech mit grossen Anstrengungen verbunden. Unvorhersehbare Produktionsunterbrüche auf der Kundenseite verlangten äusserste Flexibilität und Agilität. Trotz eigentlich guter Auftragslage musste Adval Tech punktuell Kurzarbeit durchführen. Markante Steigerungen bei den Material-, Energie- und Transportkosten drückten zudem auf die Margen. Selbst unter diesen Vorzeichen konnte die Adval Tech Gruppe im ersten Semester 2022 bei der Gesamtleistung1) das hohe Niveau der entsprechenden Vorjahresperiode halten und einen positiven EBIT1) sowie ein ausgeglichenes Unternehmensergebnis erwirtschaften. Beim Geldfluss aus Geschäftstätigkeit verbesserte sich Adval Tech im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 gar von -0,1 Mio. CHF auf +0,9 Mio. CHF. Gesamtleistung1)

Im ersten Halbjahr 2022 erzielte die Adval Tech Gruppe eine Gesamtleistung1) von 90,9 Mio. CHF (erstes Halbjahr 2021: 90,4 Mio. CHF). Mit 75% am meisten Umsatz erzielte die Adval Tech Gruppe im ersten Halbjahr 2022 mit Kunden in Europa (erstes Semester 2021: 75%). Der Umsatzanteil asiatischer Kunden belief sich auf 10% (erstes Semester 2021:10%), mit lateinamerikanischen Kunden erwirtschaftete Adval Tech 9% des Umsatzes (erstes Semester 2021: 8%), mit nordamerikanischen Kunden 6% (erstes Semester 2021: 6%) und mit Kunden aus Australien/Ozeanien 0% (erstes Semester 2021: 1%). Profitabilität

Die Adval Tech Gruppe erzielte einen Betriebsgewinn vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA1)) von 5,3 Mio. CHF (erstes Halbjahr 2021: 9,7 Mio. CHF, -45,4%), was einer EBITDA-Marge von 5,8% entspricht (erstes Halbjahr 2021: 10,7%). Der Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT1)) lag bei 1,5 Mio. CHF (erstes Halbjahr 2021: 5,8 Mio. CHF, -74,6%), die EBIT-Marge bei 1,6% (erstes Halbjahr 2021: 6,4%). Das Unternehmensergebnis der Adval Tech Gruppe belief sich im ersten Halbjahr 2022 auf 0,0 Mio. CHF (erstes Halbjahr 2021: 4,3 Mio. CHF). Währungsbereinigt liegt der EBITDA1) bei 5,3 Mio. CHF und der EBIT1) bei 1,4 Mio. CHF. Ausblick

Wirtschaftliche Prognosen bleiben weiterhin äusserst schwierig. Weder der weitere Verlauf der Corona-Pandemie noch die Entwicklung der Lieferengpässe bei Rohstoffen und Elektronik-Komponenten sind für die kommenden Monate absehbar. Dazu kommt die geopolitische Situation mit den Unsicherheiten bezüglich Energieversorgung, Produktionssicherheit und Kostenentwicklung. Adval Tech verzichtet deshalb auf einen konkreten Ausblick für die zweite Jahreshälfte. Die Adval Tech Gruppe bleibt zurückhaltend bei den Kosten und bei den Investitionen. Der Fokus liegt weiterhin darauf, die akquirierten Projekte auf Anhieb richtig umzusetzen. Die wichtigsten Kennzahlen 1. Sem. 2022 2. Sem. 2021 1. Sem. 2021 Gesamtleistung1) (Mio. CHF) 90,9 80,4 90,4 Nettoumsatz (Mio. CHF) 86,0 80,4 86,2 Betriebsgewinn vor Abschreibungen EBITDA1) (Mio. CHF) 5,3 7,3 9,7 Betriebsergebnis EBIT1) (Mio. CHF) 1,5 3,4 5,8 Unternehmensergebnis (Mio. CHF) 0,0 1,6 4,3 Free Cashflow1) (Mio. CHF) -0,7 14,6 -1,0 Mitarbeitende (Pensen) per Bilanzstichtag 1'140 1'134 1'132 1) Alternative Performance Kennzahl, siehe Erläuterung 3, Seite 77 im Geschäftsbericht 2021 Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR herunterladen

www.advaltech.com/gruppe/investoren/unternehmensnachrichten/ad-hoc-publizitaet Veröffentlichung Semesterbericht 2022

Gleichzeitig mit dieser Ad-hoc-Mitteilung erscheint der Semesterbericht 2022:

www.advaltech.com/gruppe/investoren/berichte Agenda

Ende März 2023, Bekanntgabe der wichtigsten Abschlusszahlen 2022

18. April 2023, Medien- und Finanzanalystenkonferenz zum Jahresabschluss 2022

18. April 2023, Publikation Geschäftsbericht 2022

11. Mai 2023, Generalversammlung 2023 Kurzporträt der Adval Tech Gruppe

Durch Innovationen Mehrwert schaffen - adding value - dafür steht der Name Adval Tech. Die Adval Tech Gruppe ist ein global tätiger Industriepartner für technologisch anspruchsvolle Komponenten und Baugruppen aus Metall und aus Kunststoff. Sie konzentriert sich auf ausgewählte Aktivitäten, insbesondere in ihrem Hauptzielmarkt, der Automobilindustrie. Als Zulieferer und Wertschöpfungspartner deckt Adval Tech die gesamte Wertschöpfungskette ab: von der Produktentwicklung über den Prototypenbau, die Formen- und Werkzeugentwicklung bis zur Komponentenproduktion und -montage. Der Hauptsitz der Adval Tech Gruppe befindet sich in der Schweiz. Die Gruppe betreibt insgesamt neun Produktionswerke. Diese befinden sich in der Schweiz, in Deutschland, Ungarn, China, Malaysia, Mexiko und Brasilien. Kontakt

Markus Reber, CFO, Tel.: +41 31 980 82 70, markus.reber@advaltech.com

Valeria Poretti, Leiterin Corporate HR/Communication, Tel.: +41 31 980 82 66, valeria.poretti@advaltech.com Neben den historischen Informationen enthält diese Ad-hoc-Mitteilung Aussagen über die Zukunft, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten.

