Nach einer charttechnischen Konsolidierung nimmt die Aktie von Bavarian Nordic wieder an Fahrt auf. Rückenwind verleihen Neuigkeiten aus den USA: Dort will der deutsch-dänische Impfstoff-Entwickler mit einem Auftragsfertiger zusammenarbeiten, um die Nachfrage nach seinem Pocken- und Affenpocken-Impfstoff zu befriedigen.Bavarian Nordic hat einen Deal mit Grand River Aseptic Manufacturing (GRAM) getroffen. Damit soll die Lieferung der von Affenpocken-Impfstoff in die USA beschleunigt werden. Die Vereinbarung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...