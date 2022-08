The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.08.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.08.2022ISIN NameSGXC59097235 ELITE COMMERCIAL REIT UTXS0132735373 NATL GRID ELECTR. 01/28US10373QAL41 BP CAP.MK.AM 18-23US10373QAD25 BP CAP. MARK. AMER. 18/24US269246BP88 E TRADE FINL 17/22US30212PBD69 EXPEDIA GRP 21/26 ZO CVUS10373QBJ85 BP CAP.MK.AM 20/25HU0000403704 UNGARN 19/22 2022/CDE000A2E4QR0 IKB DT.IND.BK.MTN 17/22CH0115595487 EIB EUR. INV.BK 10-22XS0820547825 JPMORGAN CHASE 12/22 MTNAT0000A1TS27 ERSTE GP BNK 17-22MTN1548US87264ACE38 T MOBILE USA 21/31 144A 2