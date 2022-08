Im stark wachsenden Payments-Sektor liegt der Schlüssel zum Erfolg in Technologieführerschaft und schlanken Kostenstrukturen. Während Wettbewerber über die Jahre ein Potpourri von Plattformen zusammengekauft haben, was Komplexität und Kosten in die Höhe treibt, hat Adyen eine eigene Plattform entwickelt.Der Erfolg dieser organischen Wachstumsstrategie hat sich ausgezahlt. Seit IPO Mitte 2018 hat sich der Aktienkurs verdreifacht und der Gewinn je Aktie (per Gj. 2021) in nur drei Jahren vervierfacht. Zum Angebot gehört sowohl die Zahlungsabwicklung (Processing) als auch das sog. Acquiring: Hier übernimmt Adyen das Risiko, dass ein Händler nach erhaltener Zahlung vom Käufer nicht liefert. Mehr Risiko erhöht entsprechend die ...

