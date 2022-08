Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die Bilanzsaison nähert sich ihrem Ende. Damit rückt ein wichtiger Impulsgeber für die Märkte in der Hintergrund. Der DAX wird heute zunächst leicht im Minus erwartet. Die Vorgaben aus Übersee sind gemischt, tendenziell aber eher positiv. Bei den Einzelwerten geht es heute um Cisco Systems, Bed Bath & Beyond, McDonald's, Lanxess, Wacker Chemie und Bavarian Nordic. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Krämer mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf