NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion im Rückblick auf die vorangegangene Berichtssaison auf "Neutral" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Obwohl die Aktie angesichts der gesunkenen Markterwartungen inzwischen attraktiver aussehe, sei es noch zu früh, um einzusteigen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Denn beim Gablerstapler-Hersteller gebe es zunehmenden Gegenwind durch die sich abschwächende Konsumstimmung sowie die möglichen Auswirkungen auf die Branche durch eine Energiekrise in Europa./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2022 / 19:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KGX8881

