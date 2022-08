Der DAX steuert am Freitag mit einem wohl negativen Start auf einen Wochenverlust zu. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex 30 Minuten vor dem Auftakt 0,4 Prozent tiefer auf 13.641 Punkte. Nach einem guten Lauf bis Dienstag wird damit die mittlerweile durchwachsene Wochenbilanz noch weiter getrübt. Bislang hat er in den vergangenen Tagen insgesamt schon 0,7 Prozent verloren. Allerdings hatte er in den vergangenen vier Wochen auch jeweils zugelegt und sich damit deutlich erholt.Alle aktuellen ...

