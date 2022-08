DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Deutsche Erzeugerpreise steigen weitaus stärker als erwartet

Der Inflationsdruck auf Produzentenebene in Deutschland hat im Juli energiepreisbedingt weitaus stärker als erwartet zugenommen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, stiegen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat um 5,3 Prozent und lagen um 37,2 (Juni: 32,7) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg von nur 0,7 Prozent und eine Jahresteuerung von 31,5 Prozent prognostiziert. Die Erzeugerpreise ohne Energie erhöhten sich um 0,4 Prozent auf Monats- und um 14,6 Prozent auf Jahressicht. Die Energieerzeugerpreise stiegen um 14,7 Prozent bzw. 105,0 Prozent.

Deutscher Gastgewerbeumsatz steigt im Juni real um 3,1 Prozent

Der Umsatz im deutschen Gastgewerbe hat im Juni deutlich zugenommen. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg er gegenüber dem Vormonat preis-, kalender- und saisonbereinigt um 3,1 Prozent und lag um 36,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Verglichen mit Februar 2020, dem letzten von der Corona-Pandemie unbeeinflussten Monat, klaffte jedoch eine Umsatzlücke von 10,1 Prozent. Für das erste Halbjahr 2022 meldete Destatis einen realen Umsatzzuwachs von 98,5 Prozent, also nahezu eine Verdopplung.

Deutsche Sozialhilfeausgaben steigen 2021 um 6,5 Prozent

Die Ausgaben für Sozialhilfe in Deutschland haben 2021 deutlich zugenommen. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) gaben Sozialhilfeträger 15,3 Milliarden Euro netto für Sozialhilfeleistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) aus. Das waren 6,5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Bullard neigt zu 75 Basispunkten im September

Der Präsident der Federal Reserve von St. Louis, James Bullard, sagte am Donnerstag in einem Interview mit dem Wall Street Journal, er neige dazu, eine Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte im September zu unterstützen. Dies wäre die dritte ungewöhnlich hohe Zinserhöhung der Fed in Folge und würde den Leitzins auf 3,00 bis 3,35 Prozent ansteigen lassen. Einige andere Fed-Mitglieder haben indessen erklärt, dass sie zu einer Erhöhung um einen halben Prozentpunkt tendieren.

Kashkari schließt Rezession durch Fed-Politik nicht aus

Der Präsident der US-Notenbank von Minneapolis, Neel Kashkari, ist der Ansicht, frühere Bemühungen, die Inflation zu senken, hätten dazu geführt, dass die Wirtschaft in eine Rezession abgerutscht sei. Es sei immer noch unklar, ob die Federal Reserve in diesem Zyklus dieses Ergebnis vermeiden kann. "Die Frage ist also: Können wir die Inflation senken, ohne eine Rezession auszulösen? Und meine Antwort auf diese Frage lautet: Ich weiß es nicht", sagte Kashkari bei einem Gespräch mit Wirtschaftsführern in Minneapolis.

Verbraucherpreise in Japan legen im Juli um 2,6 Prozent zu

Japans Verbraucherpreisinflation ist im Juli um 2,6 Prozent gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres gestiegen und hat damit vier Monate in Folge das Ziel der Bank of Japan (BoJ) von 2 Prozent übertroffen. Trotz der steigenden Inflation hat die japanische Notenbank erklärt, sie werde ihre ultralockere Geldpolitik fortsetzen, da der Anstieg hauptsächlich auf vorübergehende Faktoren wie höhere Energie- und Rohstoffpreise zurückzuführen sei.

Britisches Verbrauchervertrauen fällt in August auf neues Rekordtief

Das Verbrauchervertrauen in Großbritannien hat sich im August weiter verschlechtert und ist auf ein neues Rekordtief gesunken, da der Druck auf die Lebenshaltungskosten und die düsteren Wirtschaftsaussichten weiter zunahmen. Das von der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) erhobene Barometer für das Verbrauchervertrauen sank auf minus 44 von minus 41 im Juli. Das ist der niedrigste Stand seit Beginn der Erhebung im Jahr 1974 und liegt unter den Erwartungen der Ökonomen, die von einem unveränderten Verbrauchervertrauen gegenüber dem Vormonat ausgegangen waren.

Nordkorea lehnt Angebot zu Wirtschaftshilfe für atomare Abrüstung ab

Nordkorea hat ein südkoreanisches Angebot von umfangreichen Wirtschaftshilfen im Gegenzug für atomare Abrüstung zurückgewiesen. Die mächtige Schwester von Machthaber Kim Jong Un, Kim Yo Jong, bezeichnete den Vorschlag am Freitag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA als "Gipfel der Absurdität".

Putin will laut Gastgeber zum G20-Gipfel nach Indonesien reisen

Trotz des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine will Russlands Präsident Wladimir Putin nach Angaben von Gipfel-Gastgeber Joko Widodo persönlich am G20-Gipfel im November in Indonesien teilnehmen. Putin habe ihm gesagt, "dass er kommen wird", sagte der indonesische Präsident in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der Agentur Bloomberg. Auch Chinas Staatschef Xi Jinping werde anreisen.

GROßBRITANNIEN

Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Juli +4,9 Mrd GBP (Vj: +5,7 Mrd GBP)

Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Juli PROGNOSE: +3,2 Mrd GBP

Nettomittelbedarf öffentl. Hand (PSNCR) Juli -5,9 Mrd GBP (Vj: -1,4 Mrd GBP)

