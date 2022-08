Der zweitgrößte Vermögensverwalter der Welt, Vanguard, hat zwei neue ETFs mit Fokus auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) aufgelegt. Es handelt sich dabei um den Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF und den Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF. Die beiden Produkte erweitern die ESG-All-Cap-Reihe des Anbieters, die bisher lediglich einen global anlegenden ETF enthielt. Auch Small Caps abgedecktDer Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF bildet den FTSE Developed Europe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...