Der Pionier in Sachen Fleischersatz fiel aus dem Index nx-25 heraus. Ein Kriterium des nx-25, der sich an Naturschutz und Nachhaltigkeit orientiert, ist ein positives Eigenkapital. Diese Bedingung ist verletzt. BEYOND MEAT, seit Mai 2019 börsennotiert, war im Februar 2020 in den nx-25 aufgenommen worden.



Der Ersatz, seit dem 18. August, heißt OATLY. Der schwedische Spezialist für Milchersatz auf Basis von Hafer setzt einen Schwerpunkt, auch bei der Notierung, in den USA. Beim Börsenwert sind die beiden Unternehmen BEYOND MEAT und OATLY im Ausgangspunkt mit ca. 2,2 Mrd. $ ähnlich schwer.



Die Wurzeln von OATLY (mehr als 1.600 Beschäftigte) reichen bis 1994 zurück. Zwischen 2019 und 2021 wurde der Umsatz von 204 Mio. auf 641 Mio. $ gesteigert. Dabei blieben die Schweden im defizitären Bereich (- 34 Mio. $ in 2019 und - 214 Mio. $ in 2021).



In 2022 peilt das OATLY-Management neu 800 bis 830 Mio. $ Umsatz an (zuvor 880 bis 920 Mio. $). Vom Timing her hätte die Aufnahme in den Natur-Aktien-Index glücklicher sein können. Die relevanten OATLY-ADRs stehen auf Jahressicht bei - 76 % und innerhalb von fünf Börsentagen bei - 9 %.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



