Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) ging in der letzten Handelswoche mit 155,34 Prozentpunkten aus dem Handel, so die Börse Stuttgart.In die neue Woche sei er mit einem Aufschlag von 21 Basispunkten gestartet. Bis Montagnachmittag habe er auf 156,88 Punkte zulegen können. Am Dienstag habe sich der Euro-Bund-Future bis zum Nachmittag über der Marke von 156 Prozentpunkten gehalten, bevor es für ihn bergab gegangen sei. Die Abwärtsbewegung habe sich am Mittwoch verstärkt, bevor sie bei ungefähr 154 Prozentpunkten ihren vorläufigen Halt gefunden habe. Am Donnerstagvormittag habe der Euro-Bund-Future bei 153,94 Prozentpunkten notiert. Im Wochenvergleich sei die Rendite somit von 0,90% auf 1,08% gestiegen. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe habe von 1,13% auf 1,29% zulegen können. (Bonds Weekly Ausgabe vom 18.08.2022) (19.08.2022/alc/a/a) ...

