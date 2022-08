Infineon-Calls mit 89% Chance bei Erreichen des Kursziels

Laut einer im BNP Paribas-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse könnte bei der Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) Steigerungspotenzial bestehen. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Infineon-Aktie musste nach dem Hoch bei 43,84 EUR aus dem November 2021 starke Verluste hinnehmen und fiel auf den langfristigen Aufwärtstrend seit dem Allzeittief aus dem Jahr 2009 zurück. Nach einem Tief bei 20,67 EUR drehte die Aktie nach oben. Sie versucht seitdem eine Bodenformation in Form einer inversen SKS auszubilden. Dabei befindet sich die Aktie gerade in der rechten Schulter. Es ist also noch ein weiter Weg zur Vollendung dieser Formation.

Charttechnischer Ausblick: Kurzfristig kann die Infineon-Aktie in Richtung des EMA 200 bei 29,27 EUR und damit auch an die Nackenlinie der inversen SKS ansteigen. Aber erst mit einem Ausbruch über diese ergäbe sich ein größeres Kaufsignal in Richtung 33,26 EUR, 37 EUR und 42 EUR. Sollte die Aktie aber unter den Unterstützungsbereich zwischen 25,76 EUR und 25,44 EUR abfallen, dann würden die Chancen auf einen erfolgreichen Abschluss des Bodenbildungsversuchs deutlich sinken. In diesem Fall könnte es zu einem erneuten Rückfall gen 20,67 EUR kommen."

Kann die Infineon-Aktie, die bei der Erstellung dieses Szenarios bei 26,61 Euro notierte, in den nächsten Wochen zumindest auf 29,27 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen abwerfen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 27 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Infineon-Aktie mit Basispreis 27 Euro, Bewertungstag 21.10.22, BV 0,1, ISIN: DE000PD83SV1, wurde beim Infineon-Aktienkurs von 26,61 Euro mit 0,16 - 0,17 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 29,27 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,28 Euro (+65 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 23,968 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 23,968 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UK39AG7, wurde beim Infineon-Kurs von 26,61 Euro mit 0,27 - 0,28 Euro taxiert.

Wenn die Infineon-Aktie in nächster Zeit auf 29,27 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,53 Euro (+89 Prozent) erhöhen - sofern die Infineon-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de