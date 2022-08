Die Honda-Marke Acura kündigt ihr erstes vollelektrisches Modell an. Das E-SUV wird Acura ZDX heißen und soll im Jahr 2024 auf den Markt kommen. Einen Ausblick auf den Stromer liefert Acura in Form des Precision EV Concept. Der Acura ZDX wird ebenso wie der Honda Prologue die Ultium-Plattform von General Motors nutzen. Ab 2026 will die Premium-Marke weitere Elektromodelle auf Basis der eigenen e:Architecture ...

Den vollständigen Artikel lesen ...