Frankfurt am Main (ots) -Für die Beratung in den Bereichen Prozessindustrie und Supply Chain verstärkt sich die international führenden Executive-Search- und Leadership Beratung Spencer Stuart ab sofort mit Britt Bergen. Die Deutsch-Finnin verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der internationalen Rekrutierung und Beratung von Führungskräften in der Industrie allgemein sowie im Chemie-/Prozesssektor. Zusätzlich berät sie Unternehmen bei der Führungskräftesuche im Bereich Sustainability / ESG.Bergen ist seit neun Jahren bei Spencer Stuart tätig, zuletzt als Senior Associate für die Industrial Practice in Frankfurt sowie Stockholm. "Die gesamte Prozessindustrie befindet sich gerade in einer grundlegenden Transformation. So bedarf es gerade in diesen Sektoren visionärer, tatkräftiger Führungskräfte, die diese Transformation erfolgreich führen können", sagt Ralf Landmann, Geschäftsführer von Spencer Stuart Deutschland. "Bergen, die einen Executive Master of Business Administration von der Henley Business School besitzt sowie einen Abschluss in Management, Philosophy and Economics der Frankfurt School of Finance and Management und der Sun Yat-Sen University China, setzt sich für eine schnelle und nachhaltige Implementierung von ESG-Maßnahmen in der Prozessindustrie ein.Über Spencer StuartSpencer Stuart ist seit der Gründung 1956 prägender Vordenker der Top-Executive-Search-Beratung. Als einer der weltweit und in Deutschland größten Anbieter berät die im Besitz der Berater stehende Partnerschaft führende Unternehmen und Organisationen dabei, Schlüsselpositionen mit geeigneten Persönlichkeiten zu besetzen. Spencer Stuart unterstützt Klienten zudem mit Dienstleistungen im Bereich Leadership Advisory bei der Potenzial- und Talententwicklung, bei Kulturfragen sowie beim Aufbau und der Weiterentwicklung von Aufsichtsgremien. Besondere Expertise hat Spencer Stuart bei der Begleitung unternehmenskritischer Entscheidungen auf höchster Ebene, in Nachfolge- und Übernahmesituationen sowie bei strategischen Prozessen und Veränderungsphasen. Das Unternehmen ist weltweit mit mehr als 60 Büros in über 30 Ländern vertreten und deckt mehr als 50 Practices ab.